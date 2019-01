Beppe Grillo firma il 'patto per la scienza' dell'immunologo Roberto Burioni per sostenere la ricerca e contrastare la pseudomedicina. Lo ha annunciato lo stesso Burioni sul proprio sito Medicalfacts. La svolta pro-vax di Grillo è riportata anche sul blog del fondatore del M5s ed ha suscitato dure reazioni da parte di centinaia di followers 'no-vax' che su Facebook l'hanno accusato di "tradimento". Lui si difende: "Ho ricevuto l'appello dal prof. Silvestri, non conosco Burioni". L'ex ministro della salute Lorenzin invece chiede: "A quando la svolta del Governo?". Il presidente della Commissione Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, annuncia intanto che "In pochi mesi, il prima possibile, sarà pronto il Ddl sui vaccini".