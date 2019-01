E tra i banchi della stessa scuola, il Liceo Linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo, piccoli giornalisti continuano a crescere anche oggi. Sei di loro, tre “junior” del biennio e tre “senior” del triennio, hanno ricevuto oggi il Premio Foresta, ideato dalla moglie di Francesco,, insegnante, giornalista ed editore, e la preside della scuola,. "Quale luogo migliore di una scuola per trasformare un dolore, un'assenza, in un momento di ispirazione e ricostruzione?", ha detto la preside aprendo la cerimonia della terza edizione e annunciando che quest'anno ai primi classificati andrà anche un premio in denaro di 250 euro.Ecco chi sono i premiati:ha vinto il primo premio nella sezione “Senior”,(Cefalù) e(Terrasini) si sono classificate al secondo e al terzo posto. Il primo premio, per il biennio, è andato invece a, della succursale di via Fattori. Secondo e terzo premio a(Cefalù) e(Terrasini). Una menzione speciale per il video di, “un video che ci ha commosse”, hanno commentato la preside Crimi e Donata Agnello.per studenti da realizzare nella sede di via Fattori dove il giovane Foresta ha studiato.Presente alla cerimonia anche il direttore di LiveSicilia, che ha parlato del sentimento della riconoscenza: “Non ho soltanto imparato un mestiere nel confronto con Francesco, ma sono diventato un uomo. Ogni giorno cerco di prendere quello che lui ci ha insegnato e provo a fare del nostro giornale quello che lui desiderava che fosse”.