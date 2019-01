Per un paese più unito e solidale, Poste Italiane è a fianco del Governo, una sinergia con Enti come Poste Italiane per agevolare lo sviluppo dei piccoli Paesi.

Un cambio di rotta importante ed essenziale, in controtendenza rispetto al precedente indirizzo aziendale.

È oramai da diverso tempo che il Slp-Cisl denuncia una grave e persistente carenza di personale negli Uffici Postali, di Recapito e di Staff".

Attualmente sia in Provincia che nella città di Palermo la consegna della corrispondenza avviene a giorni alterni e il poco personale rimasto è costretto a sopperire alla carenza organica; sono 154 gli uffici postali di Palermo e Provincia, di questi, il 90% gestito con scarso personale con una carenza di risorse allo sportello di 86 operatori full-time e all’interno degli stessi vi è la presenza di 200 part-time.

Giornalmente accade che si effettuino decine di distacchi da un ufficio all’altro facendo anche un uso spropositato di straordinario, spesso con disagi non indifferenti e spesso anche ai limiti del regolamento in vigore, per garantire l’apertura di qualche ufficio; tutto ciò provoca un logoramento psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori: una situazione insostenibile - continua Micali -.

Le condizioni potrebbero peggiorare entro giugno, a causa degli esodi che solo nella Provincia di Palermo nel mese di dicembre hanno raggiunto il numero di 166 unità”.

Dopo tanti confronti ai tavoli nazionali e tante richieste del territorio ci saremmo aspettati da parte dell’azienda maggiore interesse e meno incuranza verso la soluzione dei tanti problemi che da tempo denunciamo, continuando con questo atteggiamento di “indifferenza” si mette a rischio la competitività dell’Azienda in un settore critico e delicato come il Banco Posta e il Recapito che da sempre costituiscono lo zoccolo duro dell’intera Azienda afferma Maurizio Affatigato”.

