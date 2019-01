PALERMO - Due coniugi di Agrigento sono stati arrestati dai carabinieri per avere allacciato abusivamente la loro abitazione alla rete idrica pubblica in modo da rifornirsi gratuitamente di acqua. La scoperta è stata fatta nel rione Villaseta, nel corso di una serie di controlli disposti dai carabinieri per reprimere il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica. All'uomo e alla donna, entrambi quarantenni, è stata contestata l'accusa di "furto aggravato"; l'autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.(ANSA).