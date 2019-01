Urge che l'amministrazione comunale si attivi per aggiornare ed approvare il nuovo schema di polizia mortuaria, cantierare nuovi spazi cimiteriali, per garantire il rispetto ed il riposo dei nostri cari e l’igiene pubblica soprattutto”.

rivelano l'inefficienza di un'amministrazione che fa pagare il prezzo a tutti, senza sconti a nessuno - dichiara Vincenzo Figuccia, deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue -. Non soltanto a chi nasce in questa città ma anche a chi ci muore. Un'emergenza reiterata quella dei loculi, innanzi alla quale le istituzioni comunali e il sindaco Orlando in primis, non hanno mai cercato fino in fondo una soluzione. Il progetto fantasma di un cimitero a Ciaculli, il tempio crematorio costantemente guasto e la disperazione dei congiunti che si ritrovano nell'impossibilità di onorare i propri parenti defunti.