Un pregiudicato romano di 35 anni, Andrea Gioacchini, è stato ferito gravemente a colpi di pistola, subito dopo avere lasciato i figli in un asilo nido alla Magliana, a Roma. Ferita anche la compagna, paura fra i genitori dei bambini.La sindaca Raggi incalza Salvini: "Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro. Non è più possibile aspettare". E il M5s rimarca: mancano 254 poliziotti. Salvini assicura che arriveranno 250 agenti in più e replica a Raggi: "Ognuno faccia il suo mestiere". Lei controreplica: ho assunto 900 vigili. Il Pd attacca.