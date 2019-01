Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 11 gennaio, in Sicilia.1) NOTO (SR) - Teatro Tina Di Lorenzo, ore 18:30 Lectio Magistralis dell'egittologo egiziano Zahi Hawass, al quale sarà consegnato il premio Noto Antica per l'Archeologia.2) MONREALE (PA) - Villa Savoia, ore 11:30 Presentazione del candidato sindaco della Lega. Intervengono il sottosegretario al ministero dell'Interno e commissario della Lega in Sicilia sen. Sefano Candiani, Igor Gelarda, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale a Palermo e responsabile regionale enti locali del partito Igor Gelarda ed il vice capogruppo leghista Comune Palermo Elio Ficarra.3) PALERMO - Ai Crociferi, Kalsa, ore 17:00 Il co-fondatore di +Europa on. Bruno Tabacci ed il leader del movimento I Coraggiosi Fabrizio Ferrandelli incontrano la stampa per illustrare il progetto.4) CATANIA - Gam, ex monastero di Santa Chiara, via Castello Ursino 26, ore 17:00 Apertura della mostra 'Tex Willer, 70 anni sotto il vulcano". Fino al 9 gennaio. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese ,l'assessore alla cultura Barbara Mirabella e lo sceneggiatore della Sergio Bonelli Editore Pasquale Ruju.5) PALERMO - Auditorium Rai, ore 18:00 Presentazione del libro "Due anni a Brancaccio con Padre Puglisi", di Mario Catalano. Intervista con Gregorio Porcaro collaboratore del sacerdote ucciso.6) SAN GIUSEPPE JATO (PA) - Giornata di commemorazioni per il 23/mo anniversario dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo organizzata dal Presidio Libera Valle Jato "Giuseppe Di Matteo e Mario Nicosia".(ANSA)