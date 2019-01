Nel quadro degli interventi, su input del sindaco Leoluca Orlando, il comandante Gabriele Marchese ha predisposto un piano che prevede il coinvolgimento di tutte le pattuglie del Corpo, a prescindere dallo specifico servizio del nucleo di appartenenza con puntuali disposizioni operative a tutti gli agenti, coordinati per le specifiche competenze in materia di smaltimento rifiuti, dal responsabile del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana.

Gli agenti hanno effettuato sopralluoghi in abiti civili e auto civetta sia nelle zone in cui è già attiva la raccolta differenziata, per verificare il corretto conferimento nei giorni e negli orari stabiliti, sia nei quartieri in cui la stessa non è attiva, in particolare nei siti segnalati dai cittadini e dalla Rap come discariche abusive consuetudinarie.

Sulle 46 sanzioni scaturite dai 103 controlli, 19 sono state comminate per conferimento fuori orario, 22 per irregolarità nel conferimento dei rifiuti differenziabili, 1 per trasporto sfabbricidi, 2 per abbandono di ingombrante e 2 per violazioni al Codice della strada per un totale di oltre 6.200 euro.

I siti in cui gli agenti hanno comminato il maggior numero di sanzioni, sono via Galletti, a seguire Fondo Galletti, via Gorizia, via Messina Marine, via Castello, via Cordova, via Bonanno, via Emilia, via Perpignano, piazza Strauss, , via Marchese di Roccaforte, piazza Don Bosco, piazza Florio, piazza Sturzo e via Cilluffo.

