PALERMO - Prosegue il periodo di sperimentazione della semipedonalizzazione della parte centrale di via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra piazza Vigliena (i "Quattro canti") e piazza Marchese Arezzo (all'altezza dell'incrocio con via Roma). Con una ordinanza dirigenziale condivis dal Sindaco e dall'Assessore alla mobilità Iolanda Riolo, è stata infatti prorogata fino al 5 maggio la durata del provvedimento che prevede che la circolazione dei veicoli sia solo in direzione monte verso piazza Vigliena e su unica corsia, creando due ampie corsie pedonali su entrambi i lati della strada. A parziale modifica del precedente provvedimento, è stato previsto che la chiusura totale nei giorni festivi e nel fine settimana parta solo dal 20 aprile (incluso). "La sperimentazione fatta nel periodo delle feste natalizie - affermano il sindaco e l'essessore - ha dato ottimi risultati, confermando che sia i residenti sia i commercianti apprezzano la limitazione del traffico."