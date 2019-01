. E' stata avvicinata da un uomo che l'ha bloccata e, facendo intendere di essere armato, l'ha minacciata.. La vittima ha cercato di opporre resistenza, ma è stato inutile: con violenza il rapinatore le ha strappato la borsa per raggiungere poi un complice che lo avrebbe atteso nei pressi di via Valdemone.Secondo quanto raccontato dai residenti della zona, avrebbe inseguito il malvivente per diversi metri, ma quest'ultimo ha fatto perdere le proprie tracce nel giro di pochi minuti. Sarebbe scappato insieme al complice, a bordo di uno scooter che la polizia sta tentando di rintracciare.La vittima è stata trovata dolorante e sotto choc. Al vaglio ci sono le telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato i due malviventi.