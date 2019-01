CARINI (PALERMO) - La giunta Monteleone perde un pezzo: si è infatti dimesso dalla carica di assessore di Carini Luca Senapa, titolare delle deleghe Verde, sport e spettacolo. Una decisione in qualche modo annunciata, visti alcuni contrasti politici col sindaco, anche se Senapa annuncia il sostegno alla giunta in consiglio comunale. “Non appartengo a nessun gruppo politico o partito – ha detto Senapa a Ilcarinese – Al momento non mi schiero e voterò quanto è giusto per il paese e contrasterò quello che non condivido. Non c’è nessuna strategia dietro”.