PALERMO - Scarcerati due dei tre indagati per la tentata estorsione alle sorelle Napoli di Mezzojuso. Il Tribunale del riesame ha rimesso in libertà Antonino Tantillo detto 'Nenè' e Liborio Tavolacci, accogliendo il ricorso degli avvocati Antonio Di Lorenzo, Filippo liberto, Salvatore e Antonio Aiello. Si attende ancora la decisione per il terzo indagato, Simone La Barbera, che però è detenuto anche per il blitz Nuova Cupola. Non si conoscono ancora le motivazioni con cui il Riesame ha annullato. Sono accusato di estorsione nei confronti delle sorelle Napoli, Irene Gioacchina e Marianna ,e della madre Gina La Barbera di Mezzojuso. Le donne, proprietarie di un terreno a Corleone (Pa), da oltre dieci anni denunciano intimidazioni e minacce per costringerle a cedere l'attività agricola di produzione di foraggio e cereali.