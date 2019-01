La maggioranza torna a litigare al suo interno, su un tema da sempre divisivo per i partiti della coalizione di governo: il completamento del tratto ad alta velocità che collega Torino a Lione (la cosiddetta "Tav").Ieri, infatti, è arrivato un primo responso dalla commissione di esperti, nominata sette mesi fa dal governo per valutare rischi-benefici del cantiere. Secondo quanto affermato dal numero uno del team di tecnici, Marco Ponti,. A prendere la palla al balzo è stato il ministro ai Trasporti, voce storicamente scettica sull'alta velocità, che ha confermato la bocciatura da parte degli esperti. Nelle prossime ore toccherà proprio all'esponente del governo giallo-verde esporre punto per punto la relazione tecnica a lui presentata. Ma la questione, al momento, sembra essere tutt'altro che conclusa.Ad alzare le barricate è stato infatti il vice premierIntervenuto ieri sera a "Porta a Porta", il leader del Carroccio ha affermato di volerci vedere chiaro nel rapporto presentato da Ponti ("Voglio leggere queste motivazioni"). Ma Salvini è tornato alla carica su un possibile coinvolgimento degli elettori, per decidere il destino dell’opera. "". Un'idea che sembra aver accolto il placet del governatore lombardo Attilio Fontana e di quello piemontese Sergio Chiamparino.