di Palermo che da ieri è chiusa a causa della caduta di parte del costone roccioso. Un provvedimento dovuto a motivi di sicurezza, ma che ha mandato in tilt il traffico tra Boccadifalco e Baida.e al collega Gianluca Inzerillo – dice Giovanni Lo Cascio (Pd), presidente della commissione Urbanistica di Sala delle Lapidi – Di concerto con l’amministrazione, lunedì mattina si terrà un tavolo tecnico per studiare tutte le possibili soluzioni del caso. Oltre al costone, c’è anche il problema di un muro di cemento che rischia di cadere e quindi la strada resterà chiusa almeno fino a lunedì, quando faremo il punto della situazione. La viabilità è in crisi, per questo ho chiesto al dirigente del settore Mobilità e vicecomandante della Municipale di assicurare una presenza costante dei vigili urbani, nelle more di individuare soluzioni che riportino la situazione alla normalità”.