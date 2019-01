PARIGI - Una fortissima esplosione, provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie di Parigi, ha scosso l'intero quartiere dell'Opera, provocando un incendio in un intero palazzo. I morti sono quattro, inclusi due pompieri. I feriti sono 36, tra questi un'italiana in gravi condizioni. C'è poi un altro italiano, un operatore di Cartabianca, il videomaker Valerio Orsolini, il quale ha riportato una ferita sopra un occhio: è stato giù medicato e le sue condizioni non sono gravi. L'operatore era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli con il giornalista Claudio Pappaianni, che è rimasto illeso. La Farnesina è al lavoro. L'italiana ferita sarebbe una ragazza che lavora in un hotel vicino al luogo dell'esplosione. La giovane si troverebbe attualmente all'ospedale parigino de Lariboisiere.