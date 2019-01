PALERMO - Un gruppo di ragazze lombarde festeggia tra i vicoli del mercato di Ballarò, a Palermo, l'addio al nubilato di una di loro. "Terronia è bellissima, qui c'è gente accogliente, calda e gentile per questo abbiamo scelto di venire qui", dicono. La futura sposa Elena Franchi, 30 anni, impiegata, è di Rescaldina (Mi) e ha portato le sei amiche a divertirsi nel capoluogo siciliano. A giugno sposerà Mirco Bonifazi, 33 anni, ottico di Gallarate (Va). "Non siamo d'accordo col titolo di 'Libero' di ieri. La gente del Sud è fantastica. Ha un'umanità rara. Ci sembra siano tutti ospitali e allegri. Non ci piace il razzismo anche geografico". Le ragazze festeggeranno oggi in una trattoria popolare del mercato che hanno percorso in lungo e largo con coroncine di fiori sui capelli e cartelli che annunciano la fine del nubilato di Elena.(ANSA).