Soddisfazione bipartisan del mondo politico per la cattura dell'ex terrorista. A partire dal capo dello Stato Mattarella, che auspica una rapida consegna di Battisti all'Italia, mentre il premier Conte ricorda che lo attendono le nostre carceri, dove espierà le pene non per le sue idee ma per i delitti per i quali è stato condannato. 'Pacchia finita, ora in galera a vita', twitta Salvini.Per Renzi è 'una bella notizia per tutti gli italiani senza distinzione politica. Ora sconti qui la sua pena'. Sollievo di Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso dai Pac e a sua volta rimasto ferito: 'E' fatta, credo sia la volta buona'.