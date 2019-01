Migliaia di gamberetti trovati sulla spiaggia di San Montano a Lacco Ameno, uno dei Comuni dell'isola d'Ischia. Scattato l'allarme della Guardia Costiera che indaga sulle possibili cause di un evento all'apparenza inspiegabile. Invitata la popolazione a non mangiare i gamberetti ritrovati, non essendo al momento note le cause di quanto è accaduto. Sul posto biologi della Stazione Zoologica per il prelievo dei campioni.