. A lanciare l'allarme sono stati i genitori della piccola, trovata con del sangue che le usciva dal naso.non è rimasto che accertarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale e di San Giuseppe Jato, che stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto.c'è infatti il dubbio che possa essersi trattato di un incidente. L'esame autoptico sarà eseguito nelle prossime ore presso l'istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Le indagini sono in corso, ma intanto la notizia si è diffusa nel paese, gettando tutti nello sconforto.una bimba di pochi mesi era stata trovata senza vita nella sua culla, dai genitori. In quel caso sono state accertate le cause naturali del decesso.