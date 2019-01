Non ce l'ha fatta il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz, che era stato accoltellato ieri da un giovane mentre stava parlando al termine di una manifestazione di beneficenza. I medici che l'hanno operato stanotte non sono riusciti a salvarlo. Adamowicz era stato colpito con tre coltellate al petto. Il primo cittadino della città polacca, 54 anni, era uno dei più popolari esponenti dell'opposizione polacca. Non è stata data per ora una spiegazione all'aggressione. (ansa)