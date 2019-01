Sulla strada statale 117bis “Centrale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato per la presenza di un autoveicolo in fiamme al km 0,950, nei pressi dell’innesto per il Centro Neve di Enna.Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.