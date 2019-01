PALERMO – Potrebbero slittare, come già sta accadendo altrove in Italia, le elezioni dell'ordine degli avvocati. La tornata elettorale per eleggere i 25 membri del consiglio forense di Palermo sarebbe in programma per il 30 e il 31 gennaio, domani scadono i termini per le candidature. Ma le novità normative introdotte in materia potrebbero suggerire un rinvio, come ad esempio è già accaduto a Milano, dove gli avvocati hanno spostato a fine marzo le elezioni. Un emendamento votato nel decreto Semplificazione è intervenuto sulla controversa questione dell'ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati negli organismi dell'ordine. La norma chiarisce in maniera definitiva che tale ineleggibilità tiene conto anche dei mandati svolti anteriormente all'entrata in vigore della legge che ha introdotto il divieto di rielezione dopo due mandati consecutivi. E quindi taglia fuori alcuni aspiranti. La norma ha prorogato il termine entro il quale si deve procedere al rinnovo dei consigli scaduti al luglio 2019. E così, proprio come si è deciso in questi giorni a Catania, anche a Palermo si potrebbe decidere uno slittamento del voto. Oggi era convocato un consiglio straordinario dell'ordine per discutere della questione ma la seduta è saltata per mancanza del numero legale. Ci si è aggiornati a giovedì.