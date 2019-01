Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 14 gennaio, in Sicilia.1) PALERMO - Caserma "Boris Giuliano" della Mobile, ore 09:30 In occasione del 31/mo anniversario dell'uccisione per mano mafiosa dell'Agente Scelto Natale Mondo, cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di alloro sulla lapide dedicata ai caduti della Polizia di Stato.2) PALERMO - Palazzo dei Normanni, Sala Gialla, ore 09:30 Congresso regionale Sicilia di "Euro-Toques: identità, qualità, responsabilità contro la cucina di massa per la salvaguardia dei prodotti e del gusto".3) PALERMO - Istituto Gramsci, Cantieri alla Zisa ore 16:30 Presentazione del libro di Francesco Benigno, "Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica", Einaudi. Con l'autore dialogano Antonino Blando, Michele Figurelli, Antonino Morreale, Salvo Muscolino e Salvo Vaccaro. Modera Piero Violante.4) CATANIA - Scienze politiche, via V. Emanuele 49, ore 17:00 "Conversazione sul populismo".5) SANTA NINFA (TP) E MENFI (AG) - Ore 18:00 Manifestazioni per il 51mo anniversario del sisma della Valle del Belìce. Fiaccolata in ricordo delle vittime A Santa Ninfa nella Chiesa del Cristo Risorto. A Menfi alla biblioteca per la presentazione del libro di Nino Bondì, "Menfi 1968 Cronache del terremoto".(ANSA)