PALERMO - "Una manovra di bilancio complessa ed articolata che nei prossimi giorni potrà dare ai siciliani nuove opportunità liberando risorse finanziarie, a partire dalle Province, dopo il fondamentale accordo di finanza pubblica con lo Stato". Lo scrive sul suo profilo Fb, l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, dopo l'approvazione ieri sera del 'collegato' alla manovra finanziaria, varato dalla giunta regionale, presieduta da Nello Musumeci, che si è riunita per circa dodici ore in un albergo sul lago di Pergusa. Il testo sarà ora trasmesso all'Ars e alla commissione Bilancio per l'esame congiunto con il documento contabile e la legge di stabilità.

Oggi intanto si riunirà la Conferenza delle Regioni per impostare il lavoro per il 2019. "Sarà un anno determinante per il regionalismo differenziato e per la nostra contemporanea autonomia finanziaria", sostiene Armao.