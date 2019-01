PALERMO - Potrebbe riaprire a breve la via Ruffo di Calabria a Boccadifalco, chiusa da quando una parte del costone roccioso della borgata palermitana è crollato mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e passanti. In seguito al sopralluogo della Protezione civile, il Comune ha deciso di abbattere il muro pericolante e riaprire la strada, delimitando l’area con blocchi di cemento. Il tutto grazie alle maestranze del Coime. “Chiediamo agli uffici di accelerare i tempi per il consolidamento della parte e per evitare ulteriori distacchi”, dicono in una nota congiunta il presidente della commissione Urbanistica Giovanni Lo Cascio e il presidente della Quarta circoscrizione Silvio Moncada.