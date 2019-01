Cesare Battisti è arrivato a Cagliari. E' in corso il trasferimento nel carcere di Oristano, dove sarà messo in isolamento. L'ex terrorista, riportato in Italia dopo l'arresto e l'espulsione dalla Bolivia, sconterà l'ergastolo senza benefici dopo le condanne per 4 omicidi negli anni '70. 'Stiamo lavorando su altre decine di terroristi: su alcuni abbiamo già riscontri positivi', ha detto il ministro Salvini. L'ex presidente della commissione Moro Giuseppe Fioroni chiede che la priorità sia data a Alessio Casimirri - ex Br condannato all'ergastolo per il sequestro e l'omicidio di Moro e l'uccisione di magistrati e poliziotti. (ansa)