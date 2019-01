Le parole della madre di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato senza vita nella sua casa di Madrid nel maggio del 2013, sono piene di speranza e consapevolezza: stavolta gli esami eseguiti dopo la riesumazione della salma - avvenuta a novembre - sono stati scrupolosi, e gli esiti potrebbero presto portare le indagini ad una svolta.I primi sono i medici legali Vittorio Fineschi e Aniello Maiese, insieme al tossicologo Marcello Chiarotti e l'antropologa Chantal Milani. Al lavoro anche il medico legale Mariano Cingolani, l'antropologo Maurizio Cusimano e la tossicologa Federica Umani Ronchi. Gli esperti hanno avuto sessanta giorni per consegnare i risultati finali della nuova autopsia, durante la quale è anche stata eseguita una tac, mai effettuata in precedenza."Siamo fiduciosi - dice la madre del cameraman, Santina D'Alessandro - stavolta nulla sarà trascurato, il lavoro di tecnici e inquirenti viene svolto scrupolosamente e finalmente mio figlio potrebbe avere giustizia. Ci aspettiamo che le tesi dei nostri periti vengano confermate: sono tanti gli aspetti che provano l'omicidio di Mario e, anche se a distanza di oltre cinque anni, chi gli ha tolto la vita pagherà".Era il 13 maggio del 2013, il corpo senza vita fu trovato nella casa di Madrid, in Calle de la Magdalena, in cui viveva con la moglie, la conduttrice televisiva Raquel Sanchez Silva. Al collo di Mario c'era una pashmina di seta, attaccata alla libreria del soggiorno, uno dei tanti aspetti che non ha mai convinto né gli investigatori italiani, né la famiglia. Da allora i genitori, i fratelli e la sorella di Biondo hanno lottato su tutti i fronti per dare giustizia al ragazzo.Mario, quella sera, aveva tranquillamente comunicato con i suoi fratelli, era felice e soddisfatto della sua vita, non si sarebbe mai tolto la vita. Questo nuovo esame era necessario - conclude Santina D'Alessandro - visto che la prima autopsia era stata eseguita "ad occhio", all'interno dell'obitorio del cimitero, in cui non c'era alcuna strumentazione specifica. Adesso siamo pieni di speranza e fiducia, dopo questo calvario ci aspettiamo, finalmente, che la verità venga a galla".