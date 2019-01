Il cammino dei documenti contabili riprenderà oggi pomeriggio in commissione Bilancio.

. Il disegno di legge, che prevede spese aggiuntive per poco meno di trenta milioni, viene trasmesso oggi all'Assemblea regionale siciliana. I deputati lo aspettavano per far proseguire il cammino della manovra, che dovrebbe essere approvata col bilancio entro il 31 di questo mese.che elimina i ribassi eccessivi attraverso un complesso metodo aritmetico. È previstaregionali per circa due milioni, da assegnare con gara. Si stanziano dieci milioni per l'Ast, la partecipata del trasporto pubblico, ma imponendole sconti e biglietti gratuiti per studenti universitari, militari, anziani e disabili. Novità contrattuali con conseguenti aumenti per i dipendenti del Cas (si applicherà il contratto delle autostrade). Ci sono anche norme che favoriscono il credito alle imprese, fondi di garanzia per risanare i debiti di Ipab ed ex consorzi Asi e sul fronte delle ex Province, si prevede che la Regione si faccia caricoper sbloccare investimenti su scuole e strade e per garantire fornitori e dipendenti. Il debito residuo delle ex Province per questi mutui ammonta a 230 milioni, 80 solo di Siracusa, con rate annue di 27 milioni. Non è un intervento risolutivo, ma si aggiunge ai 540 milioni previsti dall'accordo tra Stato e Regione, permettendo un margine di manovra agli enti di area vasta in grosse difficoltà economiche, come aveva anticipato la scorsa settimana Gaetano Armao in una conferenza sulle Province a Palermo.che nei prossimi giorni potrà dare ai siciliani nuove opportunità liberando risorse finanziarie, a partire dalle Province, dopo il fondamentale accordo di finanza pubblica con lo Stato”, scrive su Facebook l'assessore all'Economia Gaetano Armao.