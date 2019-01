PALERMO - "Rilanciare lo sportello unico attività produttive del comune di Palermo (Suap)". Lo chiede al sindaco Leoluca Orlando con una lettera il coordinamento delle associazioni datoriali di categoria che "esprime - si legge nella nota - grave preoccupazione per il declassamento dello sportello unico delle attività produttive. Allo stato attuale siamo costretti ad assistere a un funzionamento a ranghi ridotti, a una funzionalità claudicante e a meccanismi inceppati in un ufficio - strategico come il Suap - senza la guida di un dirigente. Il risultato è quello di un grave danno per l'economia". "Eppure il Suap - scrivono le 14 sigle che hanno firmato la lettera - è la più importante cerniera tra l'Amministrazione e il mondo produttivo. La leva che può accelerare lo sviluppo o paralizzare le attività economiche. Inutile aggiungere che le attività del Suap sono fondamentali e determinanti per la platea delle imprese che insistono e operano nel nostro territorio". (ANSA).