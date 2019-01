PALERMO - Sono indagati per omicidio colposo il padre e la madre della bambina di due mesi trovata senza vita ieri in casa sua, a San Cipirello. Si tratta di un atto dovuto per consentire di nominare il consulente tecnico per l'autopsia, fissata per mercoledì 16 gennaio all'istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo.

L'esame consentirà di accertare le cause della morte della bambina, nata a fine novembre e ultima di tre figlie di una giovane coppia: la madre ha 25 anni, il papà 32. La tragedia, nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, in un'abitazione di via Indro Montanelli, nella periferia del paese in provincia di Palermo.

Sono stati proprio i genitori a lanciare l'allarme: ai carabinieri e ai sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno raccontato di non aver sentito la bimba piangere e di aver notato del sangue che le usciva dal naso.

Nonostante l'arrivo tempestivo dell'ambulanza, per la piccola non c'è stato nulla da fare e non è rimasto che accertare il decesso. L'esame autoptico, subito disposto dal pm di turno dopo una prima ispezione del medico legale, farà luce su cosa ha provocato la morte: il sospetto è che si sia trattato di un incidente. Le indagini sono condotte dai carabinieri che nelle scorse ore hanno già sentito i genitori per ricostruire cosa sia accaduto.