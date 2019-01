PALERMO -. E' questo lo spirito con cui si è aperto questa mattina, che da più di trent'anni mette a confronto i migliori cuochi d’Europa. L'associazione internazionale, che vanta fra i suoi fondatori anche l'italiano Gualtiero Marchesi, celebra oggi il suo battesimo sul territorio siciliano. Per la location della manifestazione, la scelta è ricaduta sulla sede del Parlamento Siciliano, a Palazzo dei Normanni, presso la sala gialla dedicata a "Piersanti Mattarella". A moderare l'incontro,la giornalista, direttrice di Orogastronomico.it.Tanti gli interventi della mattinata: dal presidente di "Euro-Toques" Italia, delegato dell'associazione per la Sicilia e promotore dell'evento. Al primo tavolo dei relatori presenti anche il direttore di "Italia a Tavola"il numero due di "Euro-Toques" Italia, lo chef stellatodirettore dell'associazione "Piera Cutino". E proprio a quest'ultima realtà verranno devoluti i proventi di una raccolta di beneficenza promossa dalla stessa "Euro-Toques", nell'ambito del "Gran Galà" di stasera (una cerimonia, a conclusione dei lavori, che avrà luogo a villa Boscogrande).Al centro del dibattito il tema della qualità del cibo locale, patrimonio da preservare contro la continua "massificazione" e globalizzazione delle tavole. Non sono mancate le sferzate al cosiddetto "social food" e agli chef "provenienti dai reality show", rei di essersi allontanati da tradizione e artigianalità culinaria.Per l'occasione, i rappresentati di Euro-Toques hanno presentato la: "Un’occasione per conoscere da vicino i protagonisti dell’alta cucina italiana, con l' obiettivo di promuovere i cuochi più importanti, attraverso le loro esperienze personali"