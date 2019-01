ato. Palermo può tirare un sospiro di sollievo, visto che la manifestazione dei lavoratori della consortile, indetta da Cgil, Cisl, Uil, Asia-Uiltrapsorti e Cisal per domani, è stata rimandata: il Professore ha infatti dato appuntamento ai sindacati per il 22 gennaio, alle 16, a villa Niscemi. Convocati anche gli assessori alle Aziende e al Bilancio, Sergio Marino e Antonino Gentile, oltre al presidente di Reset Antonio Perniciaro e a quelli di Amap, Rap e Amat Maria Prestigiacomo, Giuseppe Norata e Michele Cimino.- viene sospeso lo sciopero e annunciamo un sit-in a villa Niscemi. La convocazione prevede la partecipazione dei presidenti delle altre aziende che sono anche soci della Reset, motivo per cui auspichiamo che si riesca a sbloccare l’accordo di novembre 2017 che prevede 36 ore settimanali e un accordo di secondo livello che riconosca il buono pasto giornaliero, la welfare card proporzionata all’effettiva presenza, il riordino delle figure professionali interne e la concertazione del piano lavoro ,nel quale comprendere anche una distribuzione equa delle ore di straordinario”.