Faraone però denuncia: "Il video e le foto che pubblico accanto a questo testo dimostrano che non si tratta di un 'cittadino' ma di un dirigente politico della Lega Nord, candidato anche alle elezioni amministrative. Mi direte, Davide, ma perché gli dai tutta questa importanza? Uno, perché non ho mai sopportato quelli degli altri partiti che invece di organizzare le proprie iniziative e manifestare le loro idee, vanno a contestare le iniziative altrui. Due, perché quello che è accaduto sabato è proprio la manifestazione evidente del modo fasullo di costruire le notizie sui social delle due forze politiche oggi al governo. Una scenetta costruita ad arte e poi resa virale. Bugiardi e fascisti nel loro modo di utilizzare i social come manganello e venire a provocare la rissa in libere manifestazioni democratiche. Noi siamo altra cosa da loro, per fortuna".

Era accompagnato da una donna che filmava con un iPhone. Era molto agitato, diceva di avere a cuore la buona amministrazione della città". Comincia così il racconto di Davide Faraone, segretario regionale del Partito democratico, a proposito di un fatto accaduto sabato in via Magliocco alla manifestazione organizzata contro la manovra del governo Lega-M5s. "Ad un certo punto - prosegue Faraone - ha cominciato a gridare 'sporchi comunisti', 'meno male che c’è Salvini', 'i negri se ne devono andare a casa' e gridava sempre più forte con la donna che gridava ancora di più e si agitava. La contestazione verbale ha rischiato poi di trasformarsi in colluttazione fisica, con la donna che ha cominciato a dire in dialetto stretto 'comunisti di merda, vi rompo il culo'".- Abbiamo chiesto alla Digos di intervenire per allontanare i due facinorosi, che mente si allontanavano ci gridavano 'sbirri, siete sbirri'. Episodio chiuso mi sono detto. Nemmeno per idea. L’indomani girava sui social la parte iniziale del video, quella in cui il tizio contestava per l’amministrazione della città e chiedeva animatamente spiegazioni al sottoscritto. Il testo che accompagnava il video'“Il mio pensiero da libero cittadino'".e queste sono le immagini che ha pubblicato su Facebook (l'articolo prosegue dopo il video).Ecco il video diffuso da Faraone dove si vede chiaramente che Serio è stato candidato con la Lega.