Nel tardo pomeriggio due schianti si sono verificati sull'A29 Palermo-Mazara, il primo in direzione del capoluogo, nelle vicinanze dello svincolo per Tommaso Natale. Si sono registrati due feriti lievi che per precauzione sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.Nei pressi dello svincolo per Carini sono rimaste coinvolte due auto, i quali conducenti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Cervello per accertamenti. In attesa della rimozione dei due mezzi dalle carreggiate e dei rilievi, il traffico è andato in tilt.Circolazione rallentata anche sull'autostrada A19 Palermo-Catania: una donna che si trovava alla guida di una Panda ha infatti perso il controllo poco prima delle 13. Uscita fuori strada, ha terminato la sua corsa contro il guardrail. L'auto è rimasta gravemente danneggiata, ma per la conducente, per fortuna, soltanto qualche escoriazione.PALERMO -