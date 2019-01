quattro piante di marijuana alte un metro e mezzo ciascuna originariamente piantata in vasi, poi fusi dall’alto calore delle fiamme.

una serie di strumenti e di accorgimenti utili alle coltivazioni in ambienti chiusi, tali cioè da riproporre microclimi favorevoli, ovvero lampade alogene e sistema di ventilazione, oltre ad additivi per la concimazione e dosatori in metallo e persino un manuale per la coltivazione della marijuana.

Durante il controllo dei poliziotti è stato identificato uno studente 25enne, palermitano, anche inquilino della casa insieme a due studentesse. ha riconosciuto le proprie responsabilità: per lui è scattata la denuncia a piede libero. La piantagione e tutto il materiale sono stati sequestrati.

I poliziotti dell'ufficio prevenzione Generale e i vigili del fuoco hanno trovato la serra indoor in un appartamento della Zisa abitato da studenti.. Hanno ispezionato l'area, raggiunta tramite una scala interna, e trovato