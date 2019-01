E' di almeno tre morti il primo bilancio di un attacco all'hotel Dusit di Nairobi, in Kenya. Si tratta di un albergo di lusso che si trova in un complesso in cui ci sono anche banche e uffici. Nella zone ci sono stati spari e esplosioni, diverse auto sono andate in fiamme. 'C'era una bomba, ci sono un sacco di spari', ha dettO al Daily Nation un uomo che lavora nell'albergo. 'L'esplosione é stata udita a chilometri di distanza e un reporter inviato sul posto ha riferito di uomini armati e forze di sicurezza che stavano sparandosi a vicenda', scrive il giornale, aggiungendo che 'non era immediatamente chiaro se l'incidente era una rapina o un attacco terroristico'. (ansa)

Martedì 15 Gennaio 2019 - 15:45