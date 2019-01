Una romantica proposta di matrimonio senza lieto fine. E’ quanto accaduto nelle scorse ore all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Un giovane si è presentato nell’area destinata agli arrivi con un brillocco e un palloncino a forma di cuore con su scritto “Mi vuoi sposare?”.A testimoniarlo è la pagina Facebook dello scalo siciliano. “Cose strane e romantiche che succedono a #CTAairport. Qualcuno/a di voi ha detto SÌ in aeroporto? Raccontateci tutto”, si legge a corredo dello scatto che mostra l’enorme palloncino.Chi era presente racconta però, tra i commenti, una storia finita male. La fidanzata non avrebbe reagito bene alla sorpresa e avrebbe risposto di ‘no’. Stessa reazione da parte della madre che, stando a quanto si legge, avrebbe letteralmente trascinato via la figlia scagliandosi contro il ragazzo.