delle partecipate. La conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Palermo “evita” lo scontro diretto con il cartello delle associazioni che ieri ha puntato il dito contro Sala delle Lapidi: nessuna risposta ufficiale alla lettera inviata, né alla richiesta di concessione dell’Aula per un confronto pubblico. I capigruppo hanno soltanto fatto mettere a verbale che ben due delle delibere richieste sono già in calendario, ossia piano pubblicità e piano mercati, ma questa settimana non si farà nessuna delle due., Sergio Marino, ma alcuni funzionari che hanno ribadito di non avere né le risorse, né il personale per la geolocalizzazione degli impianti. Il piano e il regolamento sono in vigore dal 2016 ma, contrariamente a quanto è stato detto finora, la mappatura non è necessaria alle gare pubbliche che quindi in questi anni si sarebbero potute già svolgere, ma che sono rimaste al palo. Un’attesa infinita, ma a cui ora Sala delle Lapidi potrebbe porre fine discutendo dalla prossima settimana gli emendamenti e le modifiche al Piano. Un atto molto atteso, visto che potrebbe portare nelle asfittiche casse del Comune almeno cinque milioni di euro l’anno.a tenere in ostaggio la città – dice il capogruppo del M5s Ugo Forello - In consiglio, in particolare, non si é capaci di mettere in piedi una seria pianificazione delle attività: la definizione del piano e del regolamento sulla pubblicità ne é un esempio lampante. Da mesi parte dell'opposizione ha chiesto di affrontare tale questione e, fino ad oggi, la maggioranza ha impedito la discussione. Il consiglio questa settimana farà solo sterili audizioni con la Rap e la Amg, con le quali non si potrà che affermarsi una verità che é sotto gli occhi di tutti: la scarsa qualità e la discontinuità dei servizi comunali. Questa immobilità é inaccettabile e sta soffocando la città”.