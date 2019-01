PALERMO - Un processo virtuoso e cooperativo per ridurre le eccedenze e contrastare gli sprechi, facendo solidarietà. È il progetto “Buon fine” di Coop Alleanza 3.0, presente in 277 negozi, che nel 2018 ha destinato oltre 2.700 tonnellate di cibo a 397 associazioni di volontariato locale di 9 regioni (quelle in cui opera la Cooperativa), garantendo circa 15.000 pasti al giorno a persone e animali in difficoltà, per un valore di più di 12 milioni di euro. Lo si legge in una nota di Coop Alleanza., a 18 realtà del territorio. Le associazioni beneficiarie nella regione sono: in provincia di Catania Accoglienza e solidarietà; Ancillae Domini; Locanda del Buon Samaritano; associazione “Insieme onlus”; Istituto catechistico della Divina Provvidenza; Terra Futura; Confraternita Misericordia di Librino; nel Messinese la cooperativa sociale Santa Maria della Strada; Hermes Milazzo onlus; onlus Sordi Valle del Mela; società cooperativa sociale Azione sociale; a Palermo e provincia A.S.FA onlus; associazione Comunità di Sant’Egidio Sicilia onlus; associazione di promozione sociale Kala onlus; associazione Istituto per la famiglia; associazione per la Protezione civile “Le ali”; associazione San Giovanni apostolo onlus; parrocchia Gesù sacerdote onlus.