Per il gruppo che unisce la più grande società ferroviaria italiana ad Anas si prospetta un 2019 all'insegna del ricambio generazionale. Il nuovo piano industriale prevede infatti la selezione di oltre 4mila nuove persone, su tutto il territorio nazionale. La notizie è stata ufficializzata ieri, tramite un comunicato dell’amministratore delegato Gianfranco Battisti.Quella di quest'anno sarà probabilmente una delle più grandi "infornate" di personale mai avvenuta nel settore. Verranno assunti ben 2mila fraltre mille sono i posti messi a disposizione dal gruppo per aspiranti. Altre 450 persone entreranno in, mentre 600 saranno nel. Infine, per migliorare la qualità del trasporto urbano e interurbano, Ferrovie dello Stato amplierà l'organico della realtà interna di "Busitalia" con 250 nuoviA breve, i siti di Ferrovie dello Stato e di Anas daranno il via alle selezioni. I bandi sarannoPer inviare la propria candidatura, basterà seguire le istruzioni presenti nell'ariasui portali messi a disposizione dalle società di trasporto.