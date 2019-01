37enne palermitano: "Spinto dal proposito di offrire un tributo in memoria di un congiunto defunto - spiegano dalla questura . durante il tragitto verso il cimitero, al termine della celebrazione del rito funebre, avrebbe interrotto la marcia del feretro portato a spalla nei pressi dell’incrocio e a quel punto avrebbe tirato fuori e fatto esplodere una scatola contenente i fuochi, creando una situazione di pericolo per i numerosi cittadini che in quel momento transitavano lungo la trafficata arteria del centro storico".

Le segnalazioni sono subito giunte alla polizia e gli accertamenti condotti dagli agenti del commissariato Porta Nuova hanno permesso di risalire al responsabile. E' stato denunciato a piede libero per accensioni ed esplosioni pericolose.

E ieri, sui social, sono state pubblicate anche delle fotografie che hanno immortalato il traffico nella zona e le ambulanze dirette all'ospedale Civico, rimaste bloccate. In poche ore la polizia è risalita a colui che ha utilizzato i giochi pirotecnici, mandando in tilt la circolazione delle auto nei pressi di via Carmelo Lodato, ed è scattata la denuncia.