. Era lui stesso a scriverlo sulla sua pagina Facebook dove condivideva i momenti che amava di più, quelli legati alla pesca.E' stato lui, in preda al panico e in lacrime, a lanciare l'allarme e a far partire le ricerche che si sono concluse con il drammatico ritrovamento del corpo senza vita.Le speranze di trovare vivo il ragazzo, già appese ad un filo,, mentre il papà, la mamma e le sorelle di Anthony, attendevano notizie nella sede della guardia costiera di Terrasini. Dall'alto, infatti, un elicottero ha individuato il corpo senza vita del giovane, ad un miglio circa dalla costa."Anthony è forte - aveva scritto sui social una cugina - sono certa che sarà ancora vivo". Poi il triste epilogo e le decine di messaggi di dolore e cordoglio rivolti al giovane e ai suoi genitori: "Eri poco più che un bambino - scrive Rosaria - ho il cuore a pezzi per quello che ti è successo, anche se non ti conoscevo".Anche in quell'immagine il ragazzo è su uno scoglio, in altre mostra ciò che aveva pescato e un mese e mezzo fa aveva scritto: "Spettacolo di novembre".. Sono sconvolto per quello che è successo ad Anthony, nessuno merita di fare una fine del genere per inseguire i propri sogni e le proprie passioni". A parlare chiaro è uno degli ultimi post sui social: "Si può vivere senza tante cose - scriveva il 17enne - ma non senza il mare". Lo stesso che ha spezzato la sua vita troppo presto.