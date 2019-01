PALERMO - Riaperta via Ruffo di Calabria a Boccadifalco, dopo il crollo di parte del costone roccioso. "Grazie ai lavori del Coime che, in poche ore, ha abbattuto il muro pericolante e messo in sicurezza il costone roccioso, la via è riaperta - dicono il presidente della Quarta circoscrizione Silvio Moncada e il consigliere Piero Buonpasso - siamo soddisfatti e ringraziamo coloro i quali hanno risolto in tempi brevi un problema che avrebbe aggravato la già fragile viabilità di Baida e Boccadifalco, dall'assessore Emilio Arcuri al Presidente della commissione Urbanistica Giovanni Lo Cascio, dalla protezione civile al Coime".