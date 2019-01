2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Tribunale, prima sezione penale, ore 09:00 Processo a 16 persone accusate di bancarotta fraudolenta in relazione al dissesto della compagnia area low cost Wind jet, ammessa alla procedura di concordato preventivo con un passivo di oltre 238 milioni di euro. Tra gli imputati anche l'imprenditore Antonino Pulvirenti, ex patron del Calcio Catania.

3) PALERMO - Bonagia, Largo Daino, ore 09:00 Nel quartiere di Bonagia sarà intitolata una strada a Pietro Macchiarella, dirigente sindacale Cgil ucciso a Ficarazzi il 16 gennaio del 1947. L'iniziativa è del Comune di Palermo e della Cgil Palermo. Interverranno il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il sindaco di Ficarazzi Paolo Martorana, il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo e i familiari del sindacalista.

4) CATANIA - Palazzo di Giustizia, corte d'assise, ore 09:00 Udienza del processo al 18enne ivoriano Mamadou Kamara, accusato di aver ucciso il 30 agosto del 2015 nella loro villa di Palagonia per rapina Vincenzo Solano, 68 anni, e la moglie Mercedes Ibanez, di 70, che sarebbe anche stata violentata.

5) MESSINA - Accademia Peloritana dei Pericolanti, p.zza Pugliatti 1, ore 09:30 Convegno dal titolo "La nuova disciplina sulla protezione dei dati personali e il riolo delle autorità garanti" organizzato dal Corecom Sicilia e dall'Università di Messina.

6) PALERMO - Teatro Biondo, ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione dello spettacolo "Chi vive giace", di Roberto Alajmo, una produzione del Teatro Biondo Palermo per la regia di Armando Pugliese.

7) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 15:00 La V Commissione dell'Ars "Cultura, Formazione e Lavoro" riceve le associazioni antimafia. All'ordine del giorno l'audizione degli assessori regionale per l'Economia e per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana in merito alle modalità di sostegno della Regione alle fondazioni e ai centri studi antimafia storici.

8) CATANIA - Municipio, ore 18:30 Seduta di consiglio comunale con all'ordine del giorno, tra l'altro, la sdemanializzazione di tratti di terreno con passaggio tra i beni patrimoniali disponibili e successiva cessione a trattativa privata.

9) VARI LUOGHI, Santa Ninfa ore 20 Consiglio comunale per commemorare il sisma. A Menfi ore 17 messa nella Chiesa Madre. A Salaparuta ore 10 scuola, inaugurazione mostra "1968 - Terremoto nel Belìce: immagini e documenti 51 anni dopo". A Gibellina ore 16 la cerimonia di intitolazione della sala Agorà a Leonardo Sciascia. Interverranno Nello Musumeci e Sebastiano Tusa.

1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Corte d'Assise, ore 09:00 Udienza del processo al 45enne Andrea Bellia, accusato di aver ucciso 27 anni fa la 17enne Simona Floridia, il cui corpo non è stato trovato.