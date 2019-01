La conferenza dei capigruppo, infatti, si è dovuta aggiornare a domani in attesa che il governo porti a Palazzo dei Normanni il collegato tutto intero. Al momento ne è arrivata solo una parte. “L'assessore Toto Cordaro ci ha comunicato che intorno alle 17 sarebbe arrivato il ragioniere generale per depositare il resto del collegato”, racconta il capogruppo dei 5 Stelle. A quel punto, il presidente dell'Assemblea Gianfranco Micciché ha subordinato alla verifica degli uffici l'esame del testo collegato alla manovra, rinviando a domani la conferenza dei capigruppo e l'Aula a data da destinarsi. “Forse saremo convocati in Aula il prossimo anno”, scherza Cappello che parla di “desolazione”: “Evidentemente non riescono a trovare l'accordo per spartirsi le ultime risorse – dice il capogruppo grillino – Così ci sono le premesse per allungare l'esercizio provvisorio. Peggio di così a loro non poteva andare, anzi ai siciliani”. “Ormai siamo alla paralisi. La maggioranza è ostaggio di se stessa, in barba alle aspettative e ai bisogni di siciliani. E meno male che con Musumeci doveva cambiare la musica”, dicono i deputati del M5S all’Ars dopo l’ennesima fumata nera a Palazzo dei Normanni.