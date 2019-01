'Ieri sera è deceduto un ragazzo di 15 anni presso il reparto di terapia intensiva pediatrica. Il ragazzo era stato ricoverato nella mattinata dello stesso giorno. Le cause del decesso, al Policlinico Umberto I di Roma, sono dovute ad una sepsi meningococcica. Sono immediatamente scattate, seguendo i protocolli clinici, le procedure di profilassi presso i famigliari del ragazzo e gli amici che erano stati in contatto'. Lo comunica l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio.Stanno invece migliorando le condizioni della giovane di 26 anni ricoverata all'ospedale fiorentino di Careggi per una meningite da meningococco di tipo B. La ragazza, stando ad alcune fonti sanitarie, starebbe rispondendo bene alle terapie ed è considerata fuori pericolo di vita.