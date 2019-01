PALERMO - Ci sono i peccatori che caricavano i migranti e le sigarette a largo di Lampedusa e chi le stecche di bionde le vendeva al mercato nero. Ballarò è una delle principali piazze di smercio a Palermo. Tunisini e siciliani hanno lavorato fianco a fianco per fare soldi.

a su ordine della Procura di Palermo. Nel corso delle indagini è emerso un particolare su cui si deve chiarezza: una delle barche intercettate per trasportate i migranti era stata rubata al porto di Lampedusa. Era stata utilizzata e sequestrata al termine di un precedente sbarco.Filippo Solina, Salvatore Spalma e Francesco Sacco, rispettivamente di comandante e membri dell’equipaggio del motopeschereccio italiano “Serena”. A largo dell'isola pelagica venivano trasbordate le sigarette dal motopesca tunisino “Mohamed Marwan”. La consegna avveniva per lo più in un tratto di mare noto come “Secca di Levante”: Antonino Lo Nardo, braccio destro del capo della banda, Fadhel Moncer, che si occupava di reclutare le persone pronte a spacciare le sigarette e cioè Giulio Di Maio, Vincenzo Corda e Pietro Ilardi.per curare personalmente gli affari. Moncer, che ufficialmente fa il ristoratore, assieme a Bilel Said, uno dei latitanti, sono stati pedinati per le strade di Ballarò. Gli ultimi scatti risalgono allo scorso novembre. Un mese prima i finanzieri hanno monitorato un viaggio da Mazara del Vallo a Palermo. Poco dopo la mezzanotte è stata intercettata una Touran in viale Regione Siciliana. Al volante c'era Corda che forzò un posto di blocco. Mentre scappava la sua macchina era piena di microspie: "Sono fritto' sono fritto", urlava. Una volta fermato si è scoperto che trasportava 120 chili di sigarette. "Royal", "Time silver", "Pin" e "Oris" sono le le più vendute.