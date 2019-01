Una situazione ormai diventata insostenibile che ha spinto gli studenti a organizzare una protesta contro l'ex provincia.

L'augurio degli studenti in protesta è quello che arrivino il prima possibile i tecnici della città metropolitana a constatare lo stato reale dell'impianto di riscaldamento, così da poter agire di conseguenza e trovare delle soluzioni.

. E' partita così, questa mattina, la protesta degli studenti dell'Istituto tecnico industriale "Vittorio Emanuele III" di Palermo. La scuola superiore, sita in via Duca della Verdura, è dotata di un impianto di riscaldamento malfunzionante, insufficiente a riscaldare gli oltre 1700 alunni, divisi in una settantina di classi., - afferma, rappresentante d'istituto - affinché intervenga il prima possibile. Da ciò che sappiamo, agli uffici dell'ente risulta che la nostra scuola sia totalmente riscaldata, cosa assolutamente non veritiera. Stamattina, in accordo con il dirigente, abbiamo deciso di occupare i capannoni dell'istituto, realizzando un sit in con le coperte".