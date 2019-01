, ma Fadhel Moncer, tunisino da anni residente in Italia, aveva trovato una nuova fonte di guadagno: organizzava i viaggi clandestini fra Tunisi e Lampedusa. Nella notte la Procura di Palermo ha disposto il suo fermo e di altre undici persone. Si ripete quanto scoperto pochi giorni fa: veloci gommoni garantivano gli sbarchi fantasma sulle coste trapanesi.del Nucleo di polizia economico-finanziara, del Gico e del Comando provinciale di Palermo, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Claudia Ferrari, Federica La Chioma e Calogero Ferrara. Sono stati bloccati sei stranieri e altrettanti italiani accusati di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, contrabbando di tabacchi lavorati e fittizia intestazione di beni e attività economiche., una casa a Marsala, un un'azienda agricola, un cantiere nautico, due pescherecci italiani, conti correnti e trenta mila euro in contanti trovati nella macchina di alcuni indagati fermati al porto di Palermo poco prima di imbarcarsi per Tunisi. Il valore complessivo dei beni, acquistati con il denaro della tratta e intestati fittiziamente, supera i 3 milioni di euro., dotato di potenti motori fuoribordo, con i quali era in grado di coprire il tratto di mare che separa le due sponde del Mediterraneo in poche ore, bisognava sborsare fino a tremila euro. Venivano trasportati per ciascuna traversata al massimo 15 migranti e un quintale di sigarette di contrabbando. Nel corso del blitz è stato arrestato un uomo al casello autostradale di Buonfornello mentre trasportava 30 di hashish in macchina.