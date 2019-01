Nemmeno il salvavita che portava con sé né i soccorsi sono riusciti a strapparla alla morte. Federica Stiffi, una ragazza di Roma, è rimasta vittima di una crisi respiratoria fatale. Rubata alla vita a 16 anni, per uno shock anafilattico. Liceale e sportiva, Federica era una promettente campionessa del beach volley romano. Secondo le prime ricostruzioni, sabato sera è uscita per trascorrere una serata con la migliore amica, e non è più rientrata: a ucciderla una crisi allergica che sarebbe stata causata da più shottini, i mini cocktail a base di rum, whisky e creme di frutta. Le indagini sono in corso.